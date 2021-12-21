Хоронили без имен и дат, чтобы скрыть смертность: как под Хмельницким упорядочили "кладбище сирот"

Данные о погребенных детях также не сохранились в архивах.
Возле села Шаровечка, чтобы под Хмельницким, на территории городского кладбища привели в порядок могилы детей-сирот, которых в Советском союзе хоронили без табличек с именами и датами, чтобы скрыть смертность.
Об этом сообщает "Суспильное".
Заброшенные могилы сирот упорядочили ветераны войны в Афганистане
Начальник Хмельницкой городской ритуальной службы Сергей Бортник рассказал, что на кладбище есть отдельный сектор с почти сотней могил, где похоронены дети-сироты, однако их захоронения долгое время были неухоженными, а кресты со временем согнили. Упорядочили их участники местного союза ветеранов Афганистана.
"Те кресты, которые там были, сгнили, и на месте вообще ничего не осталось, только записи в наших книгах, что там действительно есть захоронения", — говорит Сергей Бортник.
Член союза ветеранов Афганистана Сергей Галабей рассказал, что 22 года назад, убирая могилы родственников, он наткнулся на безымянные загроможденные захоронения. С этого времени он вместе с друзьями убирает эти могилы. Союз ветеранов Афганистана даже изготовил для них таблички с подписью "сирота".
"Ежегодно более 20 лет мы перед Пасхой здесь убираем, новые таблички ставим, землю насыпаем на могилки, чтобы не исчезли после дождей", — добавляет глава союза Юрий Выпирайленко.
Для детей-сирот на городском кладбище выделили отдельный сектор
Работники кладбища добавляют, что раньше детей-сирот хоронили вместе с другими на кладбище, однако в 1944-1945 годах для них был выделен отдельный сектор. Местный краевед Сергей Есюнин добавляет, что такие захоронения были до 90-х годов ХХ века, поскольку так пытались скрыть реальную смертность среди детей-сирот.
"Та система, она была еще такой, что скрывали факты детской смертности. Поэтому это, конечно, влияло на показатели, можно было получить выговор. Я думаю, что даже в архивах вряд ли сохранились такие данные", — говорит краевед.
В Хмельницком уверяют, что смертность среди сирот сейчас невелика и ее не скрывают
Директор областного специализированного дома ребенка Екатерина Горин рассказывает, что в заведение после рождения попадают дети с тяжелыми врожденными патологиями, иногда несовместимыми с жизнью, смертность в заведении невысока и ее не скрывают.
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