Хороним около 40 человек в день, — Атрошенко о ситуации в Чернигове

В Чернигове уничтожена вся инфраструктура, идет прицельный обстрел медицинских учреждений.

Об этом мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал в интервью «Цензор.НЕТ». Он сообщил, что за день в городе хоронят около 40 человек, в больницах около 400 раненых.

«На сегодняшний день в Чернигове уничтожена вся инфраструктура. В городе нет электроэнергии, воды, тепла и практически нет газа. Российская армия ведет огонь по больницам. Больница тоже считается объектом военной инфраструктуры? Поэтому важно понять, какие методы использует Российская Федерация в ходе боевых действий в Чернигове. Цель тактики — умышленное уничтожение мирных граждан, а также инфраструктуры. И у нее нет ничего общего с прицельным огнем по объектам военной инфраструктуры», — сказал Атрошенко.

Мэр города рассказал о потерях и том, сколько людей остаются в городе.

«Чтобы вы понимали: у нас в городе две опорные больницы, в каждой из которых лежит примерно по 200 раненых. Мы хороним за день около 40 человек. В довоенное время в среднем за день хоронили 8 человек. По моим оценкам город покинула половина населения. Еще половина остается в городе. И, к сожалению, среди остающихся много людей, которые не в состоянии себя обеспечить. Это люди с ограниченными возможностями, пожилые люди, у которых нет родственников или родные оставили их без внимания. И это значительно усложняет задачу местных властей обеспечить людям все необходимое. Ведь гораздо легче делать это, когда среди населения люди такой категории составляют 20%. И гораздо сложнее, если их 50 или 70%», – сообщил мэр Чернигова.

Атрошенко отметил, что черниговцы настроены отстоять город.

«Очень важно понимать: Чернигов – это Украина. И люди, которые сознательно остаются в городе, со временем только укрепляются во мнении и решимости: что бы это ни стоило — отстоять город и дожить до победы над врагом. Хотя людям и очень тяжело, и в общении с руководителями они сетуют, и задают вопросы, на которые мэр города просто не может дать ответ — несмотря на все это, как только ты говоришь полушутя: «Ребята, ну раз так тяжело, может, соберем манатки и оставим этот город врагу» — они говорят: «Нет, вот этого нельзя сделать ни при каких обстоятельствах. Стоим до конца», — подытожил мэр Чернигова.