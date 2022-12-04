Хорошая новость для Херсона: У 70% жителей в скором времени появится вода

У 70% жителей Херсона наконец-то появится вода в домах.
В Херсоне возобновила работу насосная станция, которая снабжает водой большинство местных жителей.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Сегодня в Херсоне подали напряжение к скважине для наполнения резервуаров насосной водопроводной станции №2 с нормальным давлением. Поэтому у 70% горожан появится вода в домах", — отметил Янушевич.
Ситуация в Херсоне: последние новости
Напомним, что после отступления с правобережья российские оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают Херсон. Да, сегодня захватчики обстреляли Таврический микрорайон города.
За прошедшие сутки, 3 декабря, оккупанты обстреляли Херсонщину 46 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще двое получили ранения.
Кроме того, захватчики обстреливают и территорию деоккупированной Херсонщины. К примеру, вчера россияне из танков обстреляли деревню Республиканец. В результате атаки погиб мужчина, его жена находится в реанимации.
ТСН.ua собрал все, что известно о военных преступлениях России в отношении Херсона после деоккупации.
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