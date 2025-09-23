"Хорошие новости": Зеленский и Трамп обсудили состояние российской экономики

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе встречи с Дональдом Трампом обсудил экономическую ситуацию в России.

Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.

По словам Зеленского, российская экономика ухудшается. Хотя РФ продолжает получать доходы, она тратит значительные средства на войну, что является хорошей новостью для Украины.

«И это хорошие новости для нас, потому что они тратят средства на свою военную машину. В то время как их экономика сейчас находится в сложном состоянии еще и нужны деньги, их объем уменьшается, конечно», — заявил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, в первом саммите на уровне лидеров Коалиции за возвращение украинских детей и ежегодном саммите Крымской платформы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли предоставлять США Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям Европейского Союза.

Однако он уверен, что Украина способна вернуть всю свою территорию к границам 1991 года. По его словам, для этого необходима финансовая поддержка Европы и НАТО.