Хорошие воспоминания очень важны для формирования личности: NOVUS сфокусировался на поддержке детей в Украине

Маленькие украинцы – наше будущее. Поддержка их сегодня – это наше с вами завтра.

Полномасштабная война, которую развязала Россия, принесла в Украину много горя, но в то же время сплотила людей и бизнес вокруг помощи тем, кто в этом больше нуждается. Так, не стояла в стороне от украинцев и литовская сеть супермаркетов NOVUS. С первых дней войны компания начала раздачу продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся и за шесть месяцев передала уже более 285 тысяч продуктовых наборов на сумму более 1,4 млн евро (более 54 млн грн).

Сейчас NOVUS сфокусировался на поддержке наиболее уязвимой категории населения — украинских детей, в частности детей с инвалидностью, сирот, а также из малообеспеченных семей. Поскольку, без преувеличения, дети – это будущее нашей страны и именно они нуждаются в наибольшем внимании не только в питании, но и сохранении ментального здоровья. Именно поэтому компания кроме передачи продуктовых комплектов включилась в организацию разнообразных активностей для маленьких украинцев.

Так, чтобы помочь детям, которые из-за боевых действий покинули свои дома, и детям, семьи которых оказались в трудных условиях, адаптироваться к новым реалиям жизни и получить приятные эмоции и ощущения безопасности, NOVUS проводит разные мастер-классы. На таких встречах малыши отвлекаются от обыденности, много улыбаются и у них есть возможность научиться выпекать хлеб, готовить пиццу и пирожные или развивать творческие таланты.А еще в NOVUSовской пекарне не забывают, что мы украинцы и вместе с детьми выпекают национальные блюда — настоящую паляницу, которая уже стала символом нашей борьбы.

“Мы фокусируемся на детях Украины, которым сейчас сложнее обычного. Работаем над тем, чтобы регулярно передавать таким семьям продукты, ведь питание – фундаментальная потребность. Проводим с малышами развивающие мастер-классы в наших магазинах: выпекаем паляницы, рисуем песком, стараемся их немного порадовать, уделить внимание детям, растущим без родителей, помочь адаптироваться тем, кто потерял дом из-за войны и был вынужден переехать на новое место. На мастер-классах прежде всего заботимся о комфортном и дружном микроклимате, так как хорошие детские воспоминания очень важны для формирования личности. Как видим, все не зря, дети в восторге, и это очень мотивирует”, – делится PR-менеджер сети Кристина Ивченко.

Помимо кулинарных развлечений ко Дню Независимости Украины NOVUS с маленькими украинцами создавал песочную анимацию с патриотическими сюжетами.

В то же время компания совместно с литовским благотворительным фондом "Food for Ukraine" продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми продуктовыми наборами. Еженедельно NOVUS раздает таким семьям более 2 тысяч пакетов, содержимое продуктов в котором имеет недельный запас. За шесть месяцев полномасштабной войны компания также помогла сотням тысяч украинцев, в частности тем, кто пережил оккупацию, одиноким, пожилым людям и людям с инвалидностью.

Сейчас, накануне 1 сентября, NOVUS, например, также собирает средства для помощи детям школьными наборами. В скором времени эти наборы найдут своих владельцев.

Более того, компания не собирается на этом останавливаться и планирует продолжать помогать малышам, потому что им сегодня как никогда нужно внимание и поддержка. Ведь, как социально ответственный бизнес, сеть супермаркетов NOVUS хочет не только обеспечить украинцев базовой потребностью в пище, но и сделать вклад в будущее развитие и развитие Украины. А будущее – это дети.