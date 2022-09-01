Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Хороший обученный пехотинец дороже HIMARS" — Арестович об украинской армии

Дата публикации
Просмотры
824
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Хороший обученный пехотинец дороже HIMARS" — Арестович об украинской армии

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине значительная часть мобилизованных бойцов имеет военный опыт.

За их плечами 8 лет войны и учений.

Об этом в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Хороший обученный пехотинец дороже HIMARS. У нас из миллиона армии воевать умеют тысяч 200-300. Они умели воевать "малую войну" длившуюся 8 лет. Основная масса — мобилизованные, многие из них видели автомат впервые в жизни и выполнять такие тяжелые действия как наступление — не очень просто. А гнать их после недели-двух подготовки как это делают с российскими скрыто-мобилизованными, это не в наших правилах, мы бережем личный состав", — сказал Алексей Арестович.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему контрнаступление в Херсонской области началось в символическую дату 29 августа.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация