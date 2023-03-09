Хороший знак: в день рождения Шевченко в Бахмуте нашли редкое издание "Кобзаря" (фото)

Книгу решили передать реставрацию. К сожалению, владелец "Кобзаря" неизвестен.
Сегодня, в день рождения Тараса Шенвченко, украинские защитники в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли "Кобзарь", изданный еще в 1917 году.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.
По его словам, военные осторожно подняли "Кобзарь" и заметили, что книга – редкая, издание 1917 года.
"Воины до вторжения – участники общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкая книга не будет потеряна", – отметил Бутусов.
В комментариях украинцы отметили, что то, что "Кобзарь" Шевченко нашли именно сегодня, в день его рождения, является хорошим знаком.
Раньше мы писали о биографии Тараса Шевченко, малоизвестных фактах из его жизни, вдохновляющих на борьбу строках.
Читайте также:
- 5 фактов о Шевченко, которые не изучают в школе
- Первая любовь, мания женитьбы и разбитое сердце: 5 фактов о женщинах Шевченко
- "Русский поэт": оккупанты в Луганске "присвоили" Тараса Шевченко (фото)