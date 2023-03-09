Хороший знак: в день рождения Шевченко в Бахмуте нашли редкое издание "Кобзаря" (фото)

Сегодня, в день рождения Тараса Шенвченко, украинские защитники в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли "Кобзарь", изданный еще в 1917 году.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, военные осторожно подняли "Кобзарь" и заметили, что книга – редкая, издание 1917 года.

"Воины до вторжения – участники общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкая книга не будет потеряна", – отметил Бутусов.

В комментариях украинцы отметили, что то, что "Кобзарь" Шевченко нашли именно сегодня, в день его рождения, является хорошим знаком.

Раньше мы писали о биографии Тараса Шевченко, малоизвестных фактах из его жизни, вдохновляющих на борьбу строках.

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