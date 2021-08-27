Хорошо, что хоть жив остался: в Днепре на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (фото)

Хорошо, что хоть жив остался: в Днепре на мужчину упало сухое дерево и сломало ему обе ноги (фото)

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

В Днепре на мужчину упало сухое дерево. В результате чего горожанина госпитализировали в больницу с травмой двух ног.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось около 18:40 недалеко от фонтана в сквере Героев — там на 61-летнего местного жителя упало дерево. В результате чего мужчина получил, предварительно, перелом обеих ног. Его госпитализировали в городскую больницу.

Горожане в соцсетях возмутились тем, что в парке упало сухое дерево. Его, по словам днепрян, нужно было спилить заранее.

Прошелся по парку. Сломал две ноги. Хорошо, что хоть жив остался.

Бедный мужчина. Здоровья ему.

Мужчине — скорейшего выздоровления.

Напомним, что Одесские спасатели вытащили 87-летнюю женщину, которая упала в двухметровый подвал на улице Суперфосфатной и не могла самостоятельно выбраться..

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