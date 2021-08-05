Хортица станет первым инклюзивным туристическим магнитом по поручению Первой Леди Елены Зеленской

Хортица станет первым в Украине инклюзивным туристическим объектом благодаря инициативе Первой Леди Елены Зеленской "Без барьеров". Комплексное восстановление острова проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

Уже ко Дню Независимости Украины на острове Хортица планируют открыть обновленный Курган Единства.

"Впервые в истории на 16-метровый курган смогут подняться все желающие, независимо от возраста и состояния здоровья. Этим лично занимается Первая Леди Украины Елена Зеленская. В прошлом году она инициировала программу "Без барьеров", к которой присоединяются целые города и области", - отметил заместитель главы ОП.

Он акцентировал, что Хортица станет местом, открытым для всех.

"Дорожки спроектированы под углом 5%, каждые 800 м - площадки, оборудованные для отдыха. Сегодня вместе с Первой Леди лично убедились в соблюдении всех норм", - сказал Кирилл Тимошенко.

Полностью инклюзивным планируют сделать Музей истории казачества, который уже реконструируют по стандартам мировых музеев, и общественное пространство Казачий круг, котрое станет местом проведения концертов, фестивалей и форумов.

"Уже скоро Хортица станет одним из самых мощных туристических магнитов Украины. С уникальной историей, природой, культурой - и сверхсовременной инфраструктурой", - подчеркнул Кирилл Тимошенко.

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