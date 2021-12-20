Хортицу, восстановленную по программе Зеленского, признали лучшим безбарьерным туристическим объектом Украины

Национальный заповедник Хортица признан лучшим туристическим объектом Украины в номинации "Доступный туризм. Безбарьерная культура" туристической премии "Ukraine Tourism Awards 2021".

Награду Хортица получила за работы, проведенные в ходе восстановления объектов культурно-исторического наследия в рамках программы "Большая реставрация", являющейся частью программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Премия "Ukraine Tourism Awards 2021" оценивала лучших игроков рынка в 14 номинациях, среди которых были продолжение работы в условиях пандемии, применение нестандартных решений, повышение уровня обслуживания и уделение внимания инклюзивному туризму.

Хортица была признана лучшей за создание условий безбарьерности в ходе восстановительных работ на культурно-исторических объектах острова. Работы на Хортице были начаты в этом году, и за несколько месяцев здесь удалось создать максимально инклюзивное пространство как для родителей с колясками, людей пожилого возраста, так и для людей с инвалидностью.

Особо было отмечено создание подъема на смотровую площадку "Холм Единства". Этот подъем выполнен с минимальным углом, здесь также оборудованы места для отдыха, навигация продублирована шрифтом Брайля, дорожки обозначены тифлоплиткой.

Первая леди Украины Елена Зеленская еще во время восстановительных работ обращала особое внимание на необходимости сохранении энергии и силы острова и обеспечении их доступности для всех групп населения за счет соблюдения инклюзивности.

"Философия безбарьерности Хортицы в том, чтобы остров делился своей силой со всеми – постоянно, легко и везде", – сказала Елена Зеленская.

Ранее в этом году Хортица уже была отмечена на международном конкурсе LIT Lighting Design Awards в Лос-Анджелесе за интерактивное лазерное шоу "Трансформация через историю". Также бренд Хортицы стал бронзовым призером международной премии "Epica Awards".

Напомним, во время программы "Большая реставрация", входящей в программу Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", одновременно с восстановлением объектов культурно-исторического наследия происходит также восстановление прилегающей к ним инфраструктуры. В частности, осуществляется ремонт дорог, обеспечивающих комфортный подъезд. До конца 2024 г. в Украине планируется полностью восстановить всю сеть дорог государственного значения протяженностью 24 000 км.