Хортицу охватил масштабный пожар: что известно

Пожар на Хортице

Вчера, 16 сентября, на острове Хортица в Запорожье возник пожар. Горелая лесная подстилка, сухая трава и кустарники.

Об этом пишет ГСЧС.

Как уточнили, ситуацию усложняет рельеф острова, что усложняет проезд пожарной техники. К тому же бурлит сильный ветер и жара.

"По состоянию на 20:30 огонь локализовали на площади около 4,5 гектара", - сообщили в службе.

С целью тушения пламени были привлечены 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС. На месте работали дополнительные силы КП Водоканал и Крутояровского лесничества.

Ранее, 20 августа, на острове Хортица также бушевал пожар. Это был второй масштабный пожар за одну неделю.

По данным ГСЧС, огнем охватило до 40 гектаров, пожар растянулся на километры, а подъехать по технике возможно было не везде.

Для ликвидации привлекали коммунальщиков, квадрокоптеры, около 120 спасателей и около 30 единиц техники. Пожар удалось локализовать. В то же время спасатели не прекращали заливать очаги возгорания и окапывать тлевшие деревья.