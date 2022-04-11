Хорватия высылает из страны российских дипломатов из-за войны в Украине

Хорватия высылает из страны российских дипломатов из-за войны в Украине

24 работникам посольства было предложено покинуть страну.

В Хорватии в Министерство иностранных дел вызвали посла России. Ему вручили ноту из-за происходящих в Украине событий.

Об этом сообщают на сайте Министерства иностранных дел Хорватии.

"Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, российская сторона была проинформирована о решении Республики Хорватия сократить численность дипломатического и административно-технического персонала Посольства Российской Федерации в Загребе и было предложено, чтобы 18 дипломатов и 6 сотрудников административно- технического персонала (всего 24 сотрудника) Посольства Российской Федерации в Республике Хорватия покинули Республику Хорватия", — говорится в сообщении.

Напомним, что Греция вслед за другими странами мира отправляет 12 российских дипломатов из-за войны в Украине.