Хотел, чтобы Россия "навела порядок в Украине": в Одессе наказали сторонника Путина и войны

Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы за поддержку российской агрессии в Украине.

Приморский районный суд Одессы осудил сторонника российских оккупантов, который публично призывал к изменению границ территории Украины и отрицал военную агрессию России.

Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

"Мужчина активно распространял прокремлевскую пропаганду в соцсетях и высказывал свои антиконституционные взгляды среди своего окружения. Злоумышленник открыто поддерживал полномасштабное вторжение РФ и утверждал, что "Россия наводит в Украине порядок". Также оправдывал военные преступления захватчиков", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника в июле 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в одном из сел Одесской области.

На основании доказательной базы, собранной Службой безопасности, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 и ч. 1, 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание – 5 лет лишения свободы.

Напомним, двоих жителей Херсонской области приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что помогали оккупантам проводить псевдореферендум.

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