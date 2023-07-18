"Хотел их спасти": парень из Харькова заявил, что убил сестру, мать и дедушку "по совету дьявола"

На суде молодой человек убеждал, что "он невменяем".

В Харькове 18 июля избрали меру пресечения для 20-летнего парня, который жестоко зарезал 10-летнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего дедушку. После убийства семьи он угнал автомобиль и насмерть сбил случайного прохожего.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Подробности резонансных убийств

По данным следствия, в воскресенье, 16 июля, в Харькове 20-летний парень в своей квартире убил 10-летнюю сестру, 49-летнюю мать и 71-летнего дедушку. Матери он нанес не менее 13 ножевых ранений, сестре — 6.

После этого он вызвал такси. Молодой человек, угрожая ножом, угнал автомобиль. Тогда он насмерть сбил 52-летнего прохожего и травмировал 23-летнего водителя другого транспортного средства.

Нарушитель оставил авто и пытался скрыться, он побежал во двор жилого дома. Но там опасного злоумышленника оперативно задержали патрульные полицейские.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы

По данным следствия, мужчина был неоднократно судим за грабежи. Следователи открыли уголовные производства по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За эти преступления 20-летнему грозит пожизненное лишение свободы.

18 июля суд направил его под стражу на 60 дней без возможности внесения залога. Там подозреваемый будет находиться до 14 сентября 2023 года.

Подозреваемый в убийстве семьи / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

Парень на суде заявил, что "дьявол приказал помочь родственникам"

На суде молодой человек заявил, что он на момент совершения преступления был "невменяемым, потому что разговаривал с дьяволом".

"Он сам пришел ко мне в мою голову. Я задавал ему вопросы и он мне отвечал. Он мне посоветовал изменить свою жизнь. А именно нужно помочь своим родным", – заявил парень.

Молодой человек заявил, что первой он убил сестру на кухне. Затем он пошел в комнату дедушки, лежащего на диване. Старик пытался отбиваться, однако внук его зарезал. Мать стала свидетелем убийства дедушки.

"Тогда Люцифер сказал, что ее нужно спасти, хотя я не хотел ее убивать. Я схватил нож, подошел к ней сзади и начал резать горло", — заявил парень.

Напомним, в воскресенье, 16 июля, задержан 20-летний парень, который в Харькове убил всю свою семью. Ранее сообщалось, что одним из погибших был отчим юноши, однако оказалось, что это — дедушка.

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