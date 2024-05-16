Хотел изнасиловать: на Прикарпатье 17-летний парень совершил секс-насилие над 9-летней

В Ивано-Франковской области 17-летний парень совершил секс-насилие над 9-летней девочкой, которая возвращалась домой из школы.

Об этом говорится в приговоре Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, в октябре 2023 года 9-летняя девочка возвращалась из школы. На полевой дороге между двумя селами ее подстерег 17-летний парень. Он повалил ее на землю, раздел и пытался изнасиловать.

"Однако по причинам, не зависящим от его воли, а именно из-за физиологических особенностей малолетней, не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения своего преступного умысла до конца - не смог осуществить вагинальное и анальное проникновение в тело потерпевшей", - говорится в материалах суда.

На суде парень подтвердил версию следствия. Он признал вину и просил прощения у потерпевшего ребенка и его семьи.

Девочка рассказала, что она по полевой дороге возвращалась из школы. Там ее встретил неизвестный, который схватил ее за руки и потянул в кусты, где и совершил секс-насилие.

"Ей было больно, она просила чтобы он отпустил ее, однако он не отпускал. Когда он отпустил ее, он сказал: "Никакого толку от тебя". Она плакала, плача бежала домой, болели ребра, ей было плохо. Обо всем этом она рассказала маме. Личность парня она видела хорошо, запомнила его одежду, прическу и лицо", - говорится в показаниях ребенка.

Это также подтвердили и родители девочки.

Суд признал парня виновным по ч. 3 ст.15, ч. 4 ст.152 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Читайте также: