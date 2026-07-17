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- Украина
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Хотел незаметно пробраться в Украину: пограничники задержали мужчину в Карпатах
Мужчину обнаружил пограничный наряд во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы.
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали 36-летнего мужчину, который возвращался из Испании в Украину и пытался пересечь границу по горным тропам — вне установленных пунктов пропуска.
Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.
Мужчину обнаружил пограничный наряд отдела «Дилово» во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы.
По информации ГПСУ, во время беседы с пограничниками задержанный рассказал, что до начала полномасштабного вторжения проживал с семьей в Мариуполе, а после этого переехал в Киев. Почти год назад он незаконно покинул территорию Украины.
После отъезда мужчина проживал в Румынии, а затем некоторое время находился в Испании, где пытался наладить жизнь. Однако, по его словам, ожидания не оправдались, поэтому он решил вернуться к семье, оставшейся в Украине.
Для этого украинец выбрал незаконный маршрут через горную местность на украинско-румынской границе, пытаясь обойти официальные пункты пропуска. Именно во время такого перехода его задержали пограничники.
В отношении мужчины составлены материалы об административном правонарушении по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).
Окончательное решение о привлечении задержанного к административной ответственности будет принимать суд.
Напомним, что Украина готовится к открытию нового пункта пропуска на границе с Румынией. КПП «Белая Церковь — Сигету-Мармацей» значительно расширит возможности для пассажирских и грузовых перевозок.