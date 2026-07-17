Хотел незаметно пробраться в Украину: пограничники задержали мужчину в Карпатах

Задержанный нарушитель границы

Реклама

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали 36-летнего мужчину, который возвращался из Испании в Украину и пытался пересечь границу по горным тропам — вне установленных пунктов пропуска.

Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

Мужчину обнаружил пограничный наряд отдела «Дилово» во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы.

Реклама

По информации ГПСУ, во время беседы с пограничниками задержанный рассказал, что до начала полномасштабного вторжения проживал с семьей в Мариуполе, а после этого переехал в Киев. Почти год назад он незаконно покинул территорию Украины.

После отъезда мужчина проживал в Румынии, а затем некоторое время находился в Испании, где пытался наладить жизнь. Однако, по его словам, ожидания не оправдались, поэтому он решил вернуться к семье, оставшейся в Украине.

Для этого украинец выбрал незаконный маршрут через горную местность на украинско-румынской границе, пытаясь обойти официальные пункты пропуска. Именно во время такого перехода его задержали пограничники.

В отношении мужчины составлены материалы об административном правонарушении по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).

Реклама

Окончательное решение о привлечении задержанного к административной ответственности будет принимать суд.

Напомним, что Украина готовится к открытию нового пункта пропуска на границе с Румынией. КПП «Белая Церковь — Сигету-Мармацей» значительно расширит возможности для пассажирских и грузовых перевозок.

Новости партнеров