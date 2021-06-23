Хотел обогнать: в Днепре водитель выехал на встречную полосу и вылетел через лобовое стекло

В результате аварии пострадали четыре человека — их госпитализировали.
В Днепре вечером 22 июня состоялась серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате ДТП пострадали четыре человека.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось на улице Донецкое шоссе — там водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda, которая проезжала мимо. Уже позже Mazda вылетела в кювет и врезалась в электроопору.
В результате аварии легковушка буквально превратилась в груду металла. От удара со встречной машиной водитель автомобиля Mazda вылетел через лобовое стекло. Кроме того, пострадала и пассажир.
В свою очередь водителя и пассажира автомобиля Honda пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.
Напомним, что в Днепре водитель-нарушитель с простреленным колесом проехал 60 километров, пока не влетел в другое авто.