Хотел обогнать: в Днепре водитель выехал на встречную полосу и вылетел через лобовое стекло

В результате аварии пострадали четыре человека — их госпитализировали.

В Днепре вечером 22 июня состоялась серьезное дорожно-транспортное происшествие: водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Об этом пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Донецкое шоссе — там водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda, которая проезжала мимо. Уже позже Mazda вылетела в кювет и врезалась в электроопору.

В результате аварии легковушка буквально превратилась в груду металла. От удара со встречной машиной водитель автомобиля Mazda вылетел через лобовое стекло. Кроме того, пострадала и пассажир.

В свою очередь водителя и пассажира автомобиля Honda пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

На месте работали следователи по ДТП. Устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что в Днепре водитель-нарушитель с простреленным колесом проехал 60 километров, пока не влетел в другое авто.

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