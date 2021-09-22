Хотел организовать похороны, а нашел тела: в Житомирской области загадочно умерли мать и ее двое дочерей

Причины смерти женщин устанавливаются.
В г. Коростене Житомирской области внезапно умерли мать и двое ее дочерей.
Об этом сообщили в Нацполиции Житомирской области.
По данным следствия, 19 сентября 53-летней женщине внезапно стало плохо, когда она помогала с ремонтом в квартире 84-летнего пенсионера. Женщина умерла еще до приеду медиков.
20 сентября в квартире нашли тела 77-летней матери покойной и ее 48-летней сестры. Их обнаружил сын умершей, когда приехал организовывать похороны, но не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям.
На телах женщин не было признаков насилия. В квартире нашли посуду с грибами и алкоголь неизвестного происхождения.
Причины смерти матери и ее двух дочерей устанавливаются. Экспертиза также проверит найденное блюдо с грибами и алкоголь.
Напомним, что в Ковеле Волынской области женщина через суд доказывал, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.