Хотел организовать похороны, а нашел тела: в Житомирской области загадочно умерли мать и ее двое дочерей

Хотел организовать похороны, а нашел тела: в Житомирской области загадочно умерли мать и ее двое дочерей

Причины смерти женщин устанавливаются.

В г. Коростене Житомирской области внезапно умерли мать и двое ее дочерей.

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Об этом сообщили в Нацполиции Житомирской области.

По данным следствия, 19 сентября 53-летней женщине внезапно стало плохо, когда она помогала с ремонтом в квартире 84-летнего пенсионера. Женщина умерла еще до приеду медиков.

20 сентября в квартире нашли тела 77-летней матери покойной и ее 48-летней сестры. Их обнаружил сын умершей, когда приехал организовывать похороны, но не смог попасть в квартиру и вынужден был обратиться за помощью к спасателям.

На телах женщин не было признаков насилия. В квартире нашли посуду с грибами и алкоголь неизвестного происхождения.

ГУНП в Житомирской области

Причины смерти матери и ее двух дочерей устанавливаются. Экспертиза также проверит найденное блюдо с грибами и алкоголь.

Напомним, что в Ковеле Волынской области женщина через суд доказывал, что жива. Родственники ошибочно признали ее мертвой и похоронили.

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