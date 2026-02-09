ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

Хотел отомстить за брата: на Львовщине злоумышленник едва не убил мужчину топором

Житель Жидачева решил отомстить за своего брата — он настиг обидчика и нанес ему несколько ударов топором.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан

В Жидаче полицейские задержали мужчину, пытавшегося убить прохожего в парке. Для этого он использовал топор.

О случае сообщили в полиции Львовской области.

Следователи установили, что подозреваемый, ранее имевший проблемы с законом, нанес жертве несколько ударов обухом топора в голову. За совершенное злоумышленнику грозит наказание — до 15 лет лишения свободы.

Как предварительно установили правоохранители, 38-летний житель Жидачева, по мотивам мести за конфликт, возникший до этого между его родным братом и компанией мужчин, взял топор, догнал одного из них, 52-летнего жителя Жидачева, и нанес ему несколько ударов обухом в голову, после чего скрылся.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УКУ.

Напомним, в Киеве осуждена женщина, которая не выдержала издевательства и убила ножом любовника.

Дата публикации
Количество просмотров
157
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie