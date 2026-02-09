- Дата публикации
Хотел отомстить за брата: на Львовщине злоумышленник едва не убил мужчину топором
Житель Жидачева решил отомстить за своего брата — он настиг обидчика и нанес ему несколько ударов топором.
В Жидаче полицейские задержали мужчину, пытавшегося убить прохожего в парке. Для этого он использовал топор.
О случае сообщили в полиции Львовской области.
Следователи установили, что подозреваемый, ранее имевший проблемы с законом, нанес жертве несколько ударов обухом топора в голову. За совершенное злоумышленнику грозит наказание — до 15 лет лишения свободы.
Как предварительно установили правоохранители, 38-летний житель Жидачева, по мотивам мести за конфликт, возникший до этого между его родным братом и компанией мужчин, взял топор, догнал одного из них, 52-летнего жителя Жидачева, и нанес ему несколько ударов обухом в голову, после чего скрылся.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УКУ.
