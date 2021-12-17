Хотел отомстить за увольнение с работы: в Хмельницкой области псевдоминер отсидит 5 лет

Хотел отомстить за увольнение с работы: в Хмельницкой области псевдоминер отсидит 5 лет

Злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

В городе Волочиск 51-летний мужчина заминировал основные объекты. В течение нескольких часов полицейские установили и задержали мужчину. Как выяснилось, он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Оперативники установили личность псевдоминира. Им оказался 51-летний житель одного из сел Хмельницкого района. В течение нескольких часов его разыскали и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Свой поступок объяснил тем, что хотел отомстить за увольнение с работы.

Кстати, в 2018 году злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление и только весной этого года уволился с мест лишения свободы.

Волочисский районный суд уже закончил рассмотрение материалов уголовного производства и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Суд определил псевдоминеру наказание в размере 5 лет и 2 месяцев заключения.

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Напомним, в Одессе прямо дома задержали женщину, которая сообщала о ложных минированиях.

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