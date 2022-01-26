Хотел переложить вину на деда: в Одесской области внук избил до смерти бабушку

Парень побил ногами свою бабушку так, что она скончалась в больнице.

В селе Новая Некрасовка Измаильского района (Одесская область) во время ссоры внук несколько раз ногой ударил свою бабушку, затем стянул с дивана и продолжал избивать. По его словам, он оставил ее умирать, но позже все же вернулся и доставил в больницу, где она и скончалась.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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По версии парня, бабушку постоянно избивал дед за то, что она давала ему, внуку, деньги. Дед наоборот обвинил внука: он заявил, что даже уехал, чтобы не общаться с парнем. По словам пожилого мужчины, внук постоянно поднимал руку на него и жену, а женщина рассказывала соседям, что ее бьет муж, чтобы никто не осуждал ее внука.

Измаильский суд вынес приговор и приговорил молодого человека к 9 годам лишения свободы.

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Напомним, в Запорожской области двое мужчин убили знакомого, чтобы завладеть его имуществом. Они застрелили мужчину, тело бросили в выгребную яму, забрали ценные вещи и автомобиль.

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