Хотел переплыть пруд, но не хватило силы: на Волыни утонул 44-летний мужчина

Хотел переплыть пруд, но не хватило силы: на Волыни утонул 44-летний мужчина

Мужчина выпил с товарищами алкоголя и нырнул в воду.

В понедлиок, 28 июня, 44-летний житель Ковельского района Волынской области утонул в водоеме. Сначала он в компании с товарищами распивал алкогольные напитки, а затем сообщил, что хочет переплыть пруд неподалеку, в селе Поповичи.

Однако не рассчитал свои силы и утонул, сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Хуже всего, когда из-за злоупотребления алкоголем люди лишаются самого ценного — жизни. Так случилось и с 44-летним жителем Ковельского района", — говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения полиция зарегистрирует как несчастный случай.

Напомним, во Львовской области в озере утонул 11-летний мальчик.

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