Хотел подкупить чиновника ГПСУ: на Виннитчине разоблачили организатора переправки уклонистов за границу

Сотрудники подразделения внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и правоохранители Винницкой области разоблачили 24-летнего организатора незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Злоумышленник задержан во время следования в направлении государственной границы с двумя пассажирами. Для реализации схемы он подыскал клиентов среди знакомых, обещая им беспрепятственное пересечение границы за денежное вознаграждение", — говорится в сообщении.

За 4000 долларов США он пытался получить от должностного лица пограничного подразделения информацию о расположении пограничных нарядов.

На лиц, которые пытались незаконно попасть в сопредельную страну, составлены протоколы. Что касается организатора незаконной переправки лиц через государственную границу, правоохранители объявили ему подозрение. Транспортное средство, которое использовалось для этих целей, изъято. Следственные действия продолжаются.

Напомним, пограничники раскрыли махинации со справками об инвалидности на Закарпатье.

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