Хотел поднять "русский флаг на Хортице": в Запорожье задержан пропагандист РФ

Правоохранители задержали жителя Запорожья, который в соцсетях призывал помогать российским оккупантам и поднять триколор РФ на острове Хортица.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры жителю Запорожья сообщено о подозрении в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что в начале полномасштабного вторжения РФ местный житель, бывший сотрудник ИТ-компании, в запрещенной соцсети стал активно распространять контент с поддержкой путинских войск.

Сторонник войны РФ в Украине распространял сообщения, которые оскорбляли украинскую власть, презирали Силы обороны, вместо этого восхваляли так называемую "спецоперацию" и российских политиков. В частности, житель Запорожья призывал украинцев помочь армии РФ, чтобы поднять "русский флаг на Хортице".

Как сообщалось, в Одессе задержан учитель-сторонник РФ, который хотел воспитать пророссийское поколение. Прямо на уроках искусства он высказывал детям антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды.

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