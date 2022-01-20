Хотел поговорить с бывшей: в Ивано-Франковске мужчина угрожал убить себя и 10-летнего ребенка (фото)

Хотел поговорить с бывшей: в Ивано-Франковске мужчина угрожал убить себя и 10-летнего ребенка (фото)

Мужчину задержали правоохранители.

В Ивано-Франковске 35-летний мужчина заявил, что взорвет квартиру, если с ним не поговорит его бывшая жена. В квартире с отцом была его 10-летняя дочь.

Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в Ивано-Франковске в 2:00 ночи 20 января. Мужчина сообщил в полицию, что он заминировал дверь квартиры и угрожал взорвать себя и дочь. Также он потребовал, чтобы на место происшествия приехала его бывшая жена.

Правоохранители три часа пытались убедить мужчину открыть дверь. К переговорам привлекли также его друга. Впоследствии подозреваемый таки пустил правоохранителей. В руках он держал нож. Мужчину удалось задержать. Ребенка передали его матери.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Взрывчатки в помещении не обнаружили, однако полиция обнаружила там страйкбольную гранату. По данным следствия, мужчина уже раньше привлекался к ответственности за домашнее насилие.

"Следователи начали уголовные производства по ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) и ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об извещении задержанному подозрению и избрание ему меры пресечения", — говорится в сообщении. .

Досудебное расследование продолжается.

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