Хотел покончить с собой: в Луцке пешеход дважды бросался под колеса автомобиля

Хотел покончить с собой: в Луцке пешеход дважды бросался под колеса автомобиля

22-летний парень внезапно выбежал на проезжую часть улицы и устроил двойное ДТП.

На улице Ковельской в Луцке 22-летний пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть и дважды оказался под колесами автомобилей. Впоследствии пострадавший объяснил, что хотел таким образом совершить самоубийство.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что автомобиль Ford Mondeo совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на дорогу. Пострадавший в ДТП выжил и бросился под колеса еще одного автомобиля — Daewoo Sens.

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С телесными повреждениями 22-летнего парня госпитализировали. "Потерпевший впоследствии объяснил врачам, что таким образом он пытался покончить с жизнью", — сообщили в полицейской пресс-службе.

Напомним, ранее столичные патрульные спасли 17-летнего парня, который пытался совершить самоубийство. Парень порезал себе руку.

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