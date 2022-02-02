Хотел получить работу, а остался без денег: аферист "нагрел" херсонца на 100 тысяч гривен

Херсонец нашел объявление о трудоустройстве за границей в Интернете.
Житель Херсона перечислил 100 тысяч гривен за трудоустройство в Европе. Полиция устанавливает обманувшего херсонца.
Об этом сообщили в полиции региона.
По словам потерпевшего, две недели назад он наткнулся в Интернете на объявление о трудоустройстве за рубежом.
При оформлении всех документов необходимо было перечислить 100 тысяч гривен представителю фирмы. Херсонец выполнил все условия, после чего связь с мужчиной оборвалась.
Ранее стало известно, что в Тернополе мошенники выманили у 52-летнего мужчины 9500 грн. Они обещали ему работу за границей, но после того, как мужчина отдал им деньги, исчезли.
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