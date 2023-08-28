Хотел помочь людям, а сам погиб: в Одессе лифт тронулся вверх, когда на его крыше находился мастер

Лифт по неизвестным причинам начал подниматься. Мастера не удалось спасти.

В Приморском районе Одессы погиб мастер лифта. Человек находился на крыше лифта, когда он вдруг двинулся наверх.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Вчера (27 августа — ред.) в 12:05 от очередного медика поступило сообщение, что в лифтовой шахте погиб гражданин 1965 года рождения (мастер лифта), который во время неожиданного запуска лифта с 1-го на 8-й этаж находился на крыше лифта", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, погибший проводил работы по разблокированию дверей лифта, в котором застряли люди.

Спасатели ГСЧС изъяли тело и передали медицинским работникам.

Напомним, чиновник в Одесской области "отмыл" более миллиона гривен на строительстве футбольного поля для ВСУ.

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