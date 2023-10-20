Хотел помочь соседке: в Тернопольской области дерево убило мужчину

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы. Медики констатировали смерть мужчины.
В селе Трибуховцы (Тернопольская область) произошла трагедия. Мужчина умер от полученных травм из-за падения дерева.
Об этом сообщили в полиции региона.
"На линию 102 поступило сообщение от фельдшера скорой помощи поселка Гусятин о том, что в селе Трибуховцы от травм, полученных в результате падения дерева, погиб местный житель, 1972 года рождения", — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что мужчина помогал соседке срезать дерево. Односельчане рассказывают, он не впервые занимался таким делом, много раз выполнял порубку деревьев, однако в этот раз, скорее всего, пренебрег личной безопасностью.
Полицейские предполагают, что потерпевший не учел угол падения ствола дерева и многолетний ясень упал на него. Очевидцы успели вытащить мужчину из-под кроны, однако до приезда медиков он скончался.
Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса с отметкой "несчастный случай".
Напомним, в Тернопольской области во время рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол.
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