Хотел помочь знакомому: в Тернопольской области из-за досадного случая погиб мужчина

Трагический случай произошел в селе Петриков Тернопольского района. Во время свержения дерева погиб 28-летний мужчина.

Об этом сообщили в полиции.

«На прилегающей территории в садовое общество „Рассвет“ получил травмы, несовместимые с жизнью 28-летний житель села Забойки. Врачи бригады экстренной медицинской помощи констатировали смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина помогал знакомому срезать дерево. По предварительным данным, во время свержения дерева упали сухие ветки, одна из которых - на пострадавшего.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, на Закарпатье следователи устанавливают обстоятельства гибели 8-летнего ребенка. По предварительным данным, на девочку упало дерево, которое срезал знакомый семьи.