Хотел попасть в Беларусь за 3000 долларов: на Волыни задержали мужчину за взяточничество

Около одного из приграничных населенных пунктов Камень-Каширского района задержан 26-летний гражданин Украины, житель Киевской области, пытавшийся дать взятку в размере $3000 американских долларов пограничнику за помощь в незаконном пересечении украинско-белорусской границы.

Как отмечают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пограничник сразу сообщит о неправомерном предложении во внутреннюю безопасность ведомства.

Злоумышленник был задержан "на горячем" во время передачи первой части взятки в сумме $2000. Операцию по разоблачению проводила межведомственная группа, в состав которой входили оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГО ВВБ "Запад", следователи ГУНП в Волынской области и представители Волынской прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Фигуранту объявлено подозрение по ст. 369 УК Украины, касающейся предоставления неправомерной выгоды должностному лицу. Ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, что пограничники задержали пятерых уклонистов, которые хотели переплыть Тису. Каждый мужчина заплатил от 8 до 11 тысяч долларов США за переправу.

Читайте также: