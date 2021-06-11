Хотел попасть в ЕС: на украинско-польской границе нашли мертвым гражданина Пакистана

Во время попыток незаконного пересечения границы за последние три года погибли три нелегальных мигрантов.

На украинско-польской границе нашли мертвым гражданина Пакистана, который хотел незаконно попасть в Европейский союз.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники с Чопского пограничного отряда совместно с представителями Пограничной стражи Республики Польша во время поисковых мероприятий на украинско-полськой границе нашли мертвым гражданина Пакистана. Он пытался незаконно попасть из Украины в ЕС. Предварительно также установлено, что иностранец двигался самостоятельно. Другие обстоятельства выясняются.

В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что в этом году увеличилось количество мигрантов, которые пытаются незаконно попасть в ЕС. При этом они не учитывают, что вынуждены пробираться по горной местности в условиях неблагоприятной погоды, что представляет опасность для их жизни. Там добавили, что нелегальные переправщики часто оставляют иностранцев в горах и без еды. В общем при попытке незаконного пересечения границы за последние три года погибли три нелегальных мигрантов.

"За прошедшие сутки пограничники Черновицкого отряда задержали и одновременно спасли двух граждан Алжира. "Горе-туристов" обнаружили в горах замерзшими и голодными. Как выяснилось, мужчины в течение трех суток блуждали по лесистой местности среди труднопроходимых Карпатских гор. Неизвестно, что бы с ними могло произойти впоследствии, если бы пограничники их не спасли", — говорится в сообщении ГПС.

Напомним, пограничники задержали двух россиян, которые незаконно переплыли Ворсклу.

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