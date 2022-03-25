Хотел попасть в ЕС за €200, а окажется в военкомате: пограничники задержали 21-летнего юношу

Хотел попасть в ЕС за €200, а окажется в военкомате: пограничники задержали 21-летнего юношу

Парень хотел избежать призыва в армию.

Пограничники в пункте пропуска "Порубное" задержали 21-летнего жителя Черновицкой области, предлагавшего им 200 евро за пропуск на территорию Румынии.

Об этом сегодня, 25 марта, сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы.

"Буковинец предложил взятку в размере €200, чтобы попасть незаконным путем в соседнюю Румынию, тем самым пытаясь избежать призыва к украинскому войску. В дальнейшем 21-летний мужчина будет направлен в военкомат", — говорится в сообщении.

Молодого человека подозревают в уголовном правонарушении по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". За совершенное ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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