Хотел посмотреть, как работает полиция: в Черновцах парень "заминировал" магазин

Хотел посмотреть, как работает полиция: в Черновцах парень "заминировал" магазин

"Минера" вычислили, и за его проделки ему грозит наказание.

В Черновцах задержан 18-летний "минер". Парень позвонил в полицию и сообщил о заложенной взрывчатке в круглосуточном магазине.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черновицкой области.

Так, в ночь на 21 января в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании одного из магазинов в центре Черновцов. На место отправились взрывотехники, кинологи, спасатели и медики.

После эвакуации персонала и посетителей магазина правоохранители осмотрели помещение и прилегающую территорию. Каких-либо подозрительных или взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Вскоре "минера" разыскали. Им оказался 18-летний черновчанин. Как пояснил парень, он предоставил ложное сообщение в полицию, чтобы увидеть, как работают правоохранители.

Нарушителя задержали.

Также сотрудники полиции разыскивают еще одного "минера", из-за которого из одного из черновицких торговых центров эвакуировали около 400 граждан.

"По указанным фактам следователи Черновицкого районного управления полиции проводят досудебные расследования по уголовным производствам, квалифицированным по признакам части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Напомним, что в Кривом Роге СБУ задержала парня, который "заминировал" учебное заведение с помощью спецслужб РФ. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

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