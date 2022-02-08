Хотел пожить в доме бывшей жены: на Прикарпатье осудили незваного гостя

Хотел пожить в доме бывшей жены: на Прикарпатье осудили незваного гостя

Бывшая жена просила суд строго наказать подозреваемого.

В Ивано-Франковской области осудили мужчину за то, что он захотел несколько часов пожить в доме своей бывшей жены. За это он должен уплатить 850 грн штрафа.

Об этом идет речь в приговоре Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина был в недружественных отношениях с бывшей женой. Однако он 20 сентября 2021 года, разбив окно, залез в дом, принадлежащий женщине, и пробыл там почти 4 часа. После этого мужчина ушел.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он добавил, что отремонтировал поврежденное окно.

Потерпевшая на суд не пришла, однако подала заявление, в котором просила строго наказать мужчину.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 162 УК и оштрафовал его на 850 грн.

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