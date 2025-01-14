Хотел продать уникальное украшение: в Одесской области изъяли артефакт времен Римской империи

Проводится экспертиза для подтверждения его подлинности.
Прокуратура Одесской области предотвратила незаконную продажу уникального исторического артефакта – фибулы времен Маркоманских войн Римской империи, датируемой I-II веком.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Этот артефакт, характерный для германских культур Центральной Европы и связанный с Маркоманскими войнами Римской империи, пытался продать Одесский житель через интернет-аукцион.
После сообщения представителя Национального музея истории Украины о лоте с золотой фибулой на аукционе с начальной ценой 170 тыс. грн, правоохранители оперативно установили продавца и изъяли артефакт. Проводится экспертиза для подтверждения его подлинности и культурной ценности.
"По завершении экспертизы ценный артефакт будет передан в фонды Национального музея истории Украины для дальнейшего хранения и изучения. Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.
Напомним, житель Хмельницкой области пытался продать на интернет-аукционе ценный артефакт.
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