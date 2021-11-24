Хотел проверить, есть ли в базе: в Краматорске мужчина "перебрал" и заявил на себя в полицию

Хотел проверить, есть ли в базе: в Краматорске мужчина "перебрал" и заявил на себя в полицию

Мужчину задержали, потому что он оказался в базе розыска за кражи.

В Краматорске Донецкой области находившийся в розыске мужчина вызвал полицию сам на себя. Правоохранители "заявителя" задержали.

Об этом сообщают "Новости Краматорска".

Вчера, 23 ноября, на линию 102 позвонил по телефону мужчина и сообщил, что ему нужна консультация правоохранителей. Патрульные прибыли по вызову и обнаружили в квартире нетрезвого мужчину. Он попросил проверить, не находится ли в розыске.

Правоохранители проверили его в базе и выяснили, что 41-летний заявитель находится в активном розыске за неоднократные кражи.

Мужчину доставили в Краматорское РУ полиции.

Напомним, что в Полтавской области правоохранители несколько дней разыскивали 20-летнюю девушку, которая считалась пропавшей без вести. Через некоторое время полтавчанка сама вернулась домой и заявила, что стала жертвой похищения и изнасилования.

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