Хотел секса с продавщицей и лез в дом к другой: на Полтавщине мужчина из-за "романтической" ночи сел на 5 лет

В Полтавской области к 5 годам и 6 месяцам приговорили мужчину, который за одну ночь приставал к двум женщинам и набросился на участкового полицейского.

Об этом говорится в приговоре Автозаводского районного суда г. Кременчуга, обнародованном 6 декабря 2023 года.

Житель Полтавщины придирался к продавщице и полицейскому

По данным суда, житель Полтавщины в ноябре 2020 года возле одного из киосков в Кременчуге вылил продавцу в лицо чай и разбил витрину заведения.

Впоследствии его задержала полиция и он угрожал участковому полицейскому.

Подозреваемый вину отрицал

На суде подозреваемый виновным себя не признал. Он заявил, что вылил чай в лицо продавщице и расбил витрину, потому что его выгнали из киоска. Он добавил, что отремонтировал витрину. Той же ночью он поехал в поселок Ялынци Кременчугского района. Там к нему вызвали полицию. Мужчина заявил, что угрожал участковому, потому что коп сказал, что "он принадлежал к униженым в криминальном мире". Подозреваемый убеждал, что только угрожал правоохранителю и не планировал против него никаких противоправных действий.

Продавщица заявила о притязаниях и агрессии

На суде продавщица киоска объяснила, что с подозреваемым она познакомилась на одном из сайтов. Он ночью 1 ноября 2020 года пришел к месту ее работы, заказал еду и предложил ей заняться сексом.

После того, как она отказала "поклоннику", тот угрожал ей и вылил на нее чай. Затем он разбил витрину киоска. Женщина добавила, что травмы она не получила.

Свидетельство продавцу / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Подозреваемый лез в дом другой женщины и угрожал полиции

Участковый инспектор на суде сообщил, что подозреваемый ночью, 1 ноября, сам вызвал полицию в поселок Ялынци, однако там правоохранители получили еще одну жалобу — уже на действия заявителя, а потому забрали мужчину в отделение полиции. Во время этого подозреваемый угрожал ему физической расправой.

Свидетельство полицейского / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Другой коп добавил, что обратилась жительница поселка Ялынци, которая сообщила, что неизвестный стучит ей в окна и хочет пробраться в дом. Когда полиция прибыла на место – увидела подозреваемого с шампанским. Женщина просила копов объяснить мужчине, что он ее не интересует и уже поздно. После этого заявитель начал агрессивно обращаться: он заявлял, "что имел с заявительницей какие-то отношения и намеревался в этот день их продолжить, несмотря на возражения по этому поводу последней".

На суде сестра подозреваемого заявила, что она находилась в отделении полиции и убеждала, что это правоохранители оскорбляли ее брата и намеренно его провоцировали.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.296, ч.1 ст.345 УК Украины и приговорил к 1 году лишения свободы. Однако в сентябре 2022 года мужчина был приговорен к 4 годам лишения свободы по другим статьям.

Также он находился на испытательном сроке из-за совершения преступления в Киевской области. Поэтому мужчину приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина обманул таксиста на 22 тыс. грн.

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