Хотел согреться: в Луцке 17-летний парень попал в реанимацию из-за взрыва обогревателя

Юноша накрыл обогреватель одеялом, из-за чего через некоторое время и произошел взрыв.
В Луцке 17-летний парень попал в реанимацию из-за взрыва обогревателя в доме по улице Софии Ковалевской. Юноша получил ожоги от пламени.
Об этом сообщают " Волынские Новости " со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Инцидент произошел во вторник, 25 января. Парень накрыл обогреватель одеялом, чтобы согреться. Но устройство от нагрева взорвалось, а рядом стоял баллон с пеной, который также от температуры разорвался.
В результате взрыва парень получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
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