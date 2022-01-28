Хотел согреться: в Луцке 17-летний парень попал в реанимацию из-за взрыва обогревателя

Хотел согреться: в Луцке 17-летний парень попал в реанимацию из-за взрыва обогревателя

Юноша накрыл обогреватель одеялом, из-за чего через некоторое время и произошел взрыв.

В Луцке 17-летний парень попал в реанимацию из-за взрыва обогревателя в доме по улице Софии Ковалевской. Юноша получил ожоги от пламени.

Об этом сообщают " Волынские Новости " со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Инцидент произошел во вторник, 25 января. Парень накрыл обогреватель одеялом, чтобы согреться. Но устройство от нагрева взорвалось, а рядом стоял баллон с пеной, который также от температуры разорвался.

В результате взрыва парень получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

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