"Хотел спасти семью": украинец в Польше, который зарезал 7-летнего сына и ранил жену, объяснил мотивы

Мужчина утверждал, что таким образом хотел спасти семью "от чего-то еще хуже".

Задержанный в Тарнув (Малопольское воеводство) гражданин Украины признался в убийстве своего 7-летнего сына и покушения на жену. Он также объяснил мотивы такого поступка.

Об этом сообщает издание se.pl.

27-летний украинец Дмитрий Т* заявил, что, нанеся удары своим родственникам 7-летнему сыну Максиму и жене Анастасии, "он хотел защитить семью от чего-то еще хуже". Прокуратура уже выдвинула мужчине обвинения, а эксперты проверяют, был ли он вменяемым на момент совершения преступления. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый подтвердил, что именно он напал на ребенка и жену. В день трагедии он пошел на кухню, напился воды, взял нож и ударил сына и жену. Он не смог точно определить, что именно им угрожало. По словам 27-летнего мужчины, это была какая-то группа, какая-то власть, которая должна была посадить их в тюрьму, забрать ребенка и забрать все, что у них было. Поэтому, чтобы спасти свою семью, он решил убить их и затем покончить с собой, прыгнув со 2 этажа.

По решению суда мужчину арестовали на 3 месяца. Вскоре экспертиза должна установить, осознавал ли он в момент совершения преступления свои действия, и является ли он вменяемым. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.



Напомним, трагедия произошла в польском Тарнуве 5 октября. Правоохранители задержали мужчину, который выпрыгнул из окна второго этажа. В квартире обнаружили окровавленных женщину и ребенка с ножевыми ранениями. 7-летний мальчик от полученных травм скончался на месте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку