Хотел унять во время ссоры: в Одесской области мужчина заколол ножом товарища

В Любашевской территориальной громаде мужчина убил односельчанина. За совершенное он будет отбывать девять лет за решеткой.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

"Сотрудники территориального подразделения полиции в летней кухне частного домовладения обнаружили тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Хозяин дома рассказал, что во время совместного употребления алкогольных напитков между ним и соседом вспыхнула ссора, причины которой он вспомнить товары не смог. Чтобы успокоить товарища мужчина начал бить его ножом в голову и шею и остановился только тогда, когда потерпевший прекратил подавать признаки жизни. Осознав последствия своего неадекватного поведения, злоумышленник рассказал знакомому односельчанину, что убил человека, и попросил вызвать полицию", - уточнили правоохранители.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления и другие доказательства, а правонарушителя задержали в процессуальном порядке.

В общей сложности следователями было назначено пятнадцать экспертиз, в том числе иммунологическая, трасологическая, судебно-психиатрическая. По заключению последней фигурант сознавал значение своих действий и вменялся. Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области произошла резня — учитель убил бывшего ученика.

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