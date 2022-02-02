Хотел увидеть шефа мертвым: в Одесской области мужчина разрыл могилу покойного начальника

Мужчина вину признал и раскаялся.

В г. Татарбунары Белгород-Днестровского района Одесской области мужчина раскопал могилу и разбил гроб, чтобы увидеть своего бывшего начальника мертвым. За это его приговорили к 2 годам испытательного срока.

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Об этом говорится в приговоре Саратского райсуда Одесской области.

По данным суда, подозреваемый 6 августа 2020 года пришел на кладбище. Он раскопал могилу и разбил гроб с покойным. После этого он зарыл могилу и ушел.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что работал раньше на покойного. Мужчина раскопал могилу, разбил крышку гроба, чтобы убедиться, что его шеф мертв. После этого он все зарыл. В гробу он оставил свои резиновые перчатки. Подозреваемый раскаялся и извинился перед родственниками покойного.

Мать покойного рассказала, что ее сын погиб в июле 2020 года. 7 августа 2020 года ей позвонил охранник кладбища и сообщил, что на могиле сына раскопана земля и разбросаны венки. Тогда она обратилась в полицию, которая провела эксгумацию. Во время этого выяснилось, что гроб, в котором лежал покойный, разбит.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 297 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока. Также осужденный должен уплатить 16 935 грн расходов за привлечение эксперта к расследованию дела.

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