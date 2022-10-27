Хотел в "ДНР", а попал в тюрьму: предателя из Одессы отправили за решетку на 15 лет

В прошлом предатель из Одессы неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов, а после полномасштабного вторжения РФ захотел присягнуть террористической организации "ДНР".

Суд отправил на 15 лет за решетку предателя из Одессы, который собирался сотрудничать с боевиками "ДНР" и передать им данные об ВСУ. Злоумышленника признали виновным в государственной измене и создании террористической группы или террористической организации.

Как сообщили в Службе безопасности, сотрудники Черновицкого управления СБУ задержали его в июле 2022 года в Запорожской области.

"Установлено, что с началом полномасштабного вторжения этот житель Одесщины установил контакты с руководством террористической организации "ДНР" и представителями т.н."министерства внутренних дел днр" и "мдб днр". По заданию кураторов предатель начал администрировать одну из антиукраинских групп в заблокированные социальной сети "ВКонтакте", по которой организовал сбор средств для помощи "армии днр", — говорится в сообщении.

Коллаборант размещал сообщения, где оправдывал вооруженную агрессию РФ, призывал к посягательству на территориальную целостность Украины, превозносил Россию и ее вооруженные формирования, распространял фейки и дискредитировал украинских защитников.

Впоследствии предатель согласился принять присягу террористической организации "ДНР". Для этого он планировал выехать на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области.

"С собой прихватил даже "бонусный подарок" для врага: информацию об оборонно-мобилизационной работе в Одесской области. Эти данные он получил через свои контакты в местных властях, которые он установил раньше. Ведь в прошлом он неоднократно баллотировался в депутаты одного из райсоветов. Но этот план провалился – сотрудники СБУ задержали фигуранта", – говорят в спецслужбе.

Теперь ближайшие 15 лет предатель проведет за решеткой.

Предатели в Украине

Напомним, недавно СБУ разоблачила депутата горсовета Олешек в Херсонской области от запрещенной партии "ОПЗЖ", сотрудничавшего с оккупантами.

Еще одна предательница — бывшая работница правоохранительных органов в Херсонской области согласилась на сотрудничество с оккупантами и выдала россиянам патриотов Украины. Ей объявлено подозрение.

"Мэру" оккупированного Северодонецка Луганской области сообщили о подозрении в коллаборационизме.

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