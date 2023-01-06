Хотел в Румынию: на Закарпатье уклонист упал с обрыва, убегая от пограничников (фото, видео)

На Закарпатье пограничникам Мукачевского отряда пришлось вместе с чрезвычайным спасать упавшего с обрыва мужчину.

В четверг вечером, 5 января, на Закарпатье военнообязанный мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, но упал в 10-метровый обрыв, когда начал убегать от пограничников, пытавшихся его задержать.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Мужчину, который намеревался незаконно попасть в Румынию, пытались задержать пограничники отделения "Солотвино". Когда уклонист их заметил, то попытался скрыться.

"Однако далеко убежать он не смог, сказались незнание местности и темное время суток. Уже на первых минутах "гонок" с пограничниками, беглец оступился и упал в 10-метровый обрыв, из которого не смог выбраться самостоятельно", — говорится в сообщении.

После неудачных попыток помочь пострадавшему, пограничники вызвали помощь спасателей и бригаду скорой помощи. Мужчину достали из обрыва. К счастью, значительных повреждений он не получил.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Впоследствии беглец признался пограничникам, что хотел незаконно пересечь границу по реке Тиса. Мужчина прибыл на Закарпатье из Запорожской области. Относительно него составили админпротокол, дело направили в суд, а самого беглеца уже вскоре передадут в областной отдел комплектования.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Уклонисты в Украине

Напомним, 3 января пограничники Мукачевского отряда остановили на государственной границе 14 мужчин призывного возраста, намеревавшихся вне пунктов пропуска незаконно попасть в страны ЕС.

По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли при попытке незаконно попасть за границу.

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