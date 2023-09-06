Хотел воспитать пророссийское поколение: в Одессе задержали учителя-поклонника РФ

Предатель работал в одной из местных школ.

В Одессе задержали учителя искусства, который оказался ярым поклонником Российской Федерации. Просто на уроках он выражал детям антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда ГНСУ.

Отмечается, что путинский поклонник работал учителем в одной из местных школ. На своих уроках он рассказывал о том, что, мол, "войну с РФ начала Украина...", "...война еще долго будет продолжаться, ведь это выгодно украинским властям", "Одесса и Донбасс – территории РФ и всегда ими будут", " украинские военные обстреливают гражданское население…» и т.д.

"Муж надеялся, что глорифицируя путинский режим и обвиняя Украину в том, что началась война, он сможет воспитать новое пророссийское поколение", — рассказали в пресс-службе.

Пограничники задержали в Одессе искусствоведа – поклонника РФ. / Фото: http://dpsu.gov.ua/

В телефоне задержанного нашли множество подписок на Telegram-каналы российской пропаганды, а по месту жительства у него изъяли мобильный телефон с поличным против Украины.

Установлено, что учитель – ветеран военной разведки. В частности, у него есть членское удостоверение соответствующего союза.

Предателю сообщили о подозрении по двум статьям — "отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти".

Учитель рассказывал своим ученикам нарративы пропаганды Кремля.

Как сообщалось, в Хмельнитчине задержан агент РФ. Он устанавливал маячок для удара по объекту "Укрзализныци" на территории региона.

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