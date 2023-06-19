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Хотел вручить повестку: в полиции рассказали о стрельбе в Одесской области

Хотел вручить повестку: в полиции рассказали о стрельбе в Одесской области

Представитель военкомата выстрелил в воздух при вручении повестки / Фото: ТСН.ua

Расследование инцидента продолжается.

В Одесской области полиция расследует конфликт между мужчиной и работником ТЦК, стрелявшим в воздух на рынке Рени.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

По данным следствия, конфликт возник во время вручения повестки. В результате чего один из работников ТЦК выстрелил в воздух из стартового пистолета. Очевидцы происшествия сразу позвонили по телефону в полицию.

Правоохранители изъяли оружие. Расследование продолжается.

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 4. ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним:

  • В Одессе, в районе железнодорожного вокзала, 9 июня музыкантов киевской группы Junket задержали сотрудники территориального центра комплектования и после прохождения врачебной комиссии сказали, что отправят в элитную часть десантно-штурмовых войск.
  • В Ровно работники ТЦК вручили повестку 8-летнему ребенку, отец которого уже почти полтора года служит в армии.
  • Житель Радивиловского района Ровенской области получил повестку, однако отказался от мобилизации, заявив о "финансовых обязательствах". Суд признал его виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Как известно, в Украине до конца августа продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что существует всего два способа надлежащего вручения повесток:

  • Личное вручение с подписью в присутствии двух свидетелей или зафиксированное видеозаписью
  • Вручение повесток на работе администрацией

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