Хотел выехать за границу, но получил "боевую повестку": в Киеве судили мужчину с "картой поляка"

В Киеве к 3 годам лишения свободы приговорили переселенца из оккупированного Луганска. Мужчина хотел выехать за границу и для этого обратился в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки — ред.), где его признали годным к службе в ВСУ и вручили "боевую повестку".

Об этом идет речь в приговоре Святошинского районного суда города Киева.

В чем обвиняют мужчину

По данным суда, мужчина является уроженцем оккупированного Луганска. Он 12 сентября 2022 года прошел ВВК, которая сочла его годным к службе в армии. 5 января 2023 года он получил "боевую повестку".

Однако 12 января мужчина прибыл в военкомат и отказался от службы в армии. Его обвинили в уклонении от мобилизации.

Что подозреваемый сказал на суде

На суде мужчина своей вины не признал. Он пояснил, что "в 2012 году Октябрьским районным военкоматом г. Луганска он был исключен из военного учета как военнообязанный, не получивший до 40-летнего возраста военно-учетной или родственной с ней специальности, после этого на военном учете нигде не состоял". Однако с 2014 года он лишился доступа к этому документу.

Мужчина добавил, что с 2015 года постоянно проживает в Польше и имеет "карту поляка". Он подтвердил, что в сентябре прошел ВВК. В декабре 2022 года мужчина обратился в военкомат с информацией об изменении "своих учетных данных с целью получения разрешения на выезд на постоянное проживание в Республику Польшу".

Житель Луганска посетовал, что в ТЦК ему вручили повестку и не рассмотрели его запрос о выезде в Польшу. Он добавил, что считает, что повестку ему вручили с нарушениями, а ВВК сочла "ограниченно годным" для службы в армии.

Объяснение работников ТЦК и СП

Работник военкомата сообщил, что подозреваемый к ним обратился в сентябре 2022 года. Поскольку он последние 5 лет не проходил ВВК – его отправили на комиссию. Мужчину признали годным к службе в армии, а потому военкомат поставил его на учет.

В ТЦК также подтвердили, что подозреваемый обращался по поводу выезда за границу и показывал документы, свидетельствовавшие о том, что он проживает в Польше, однако это не является основанием для избежания мобилизации.

Другой офицер мобилизационного отделения добавил, что мужчину сначала не призывали, поскольку набирали людей с военным опытом, а затем начали брать и без него. Оба офицера подтвердили, что уроженец Луганска категорически отказался защищать Украину.

Приговор суда

Святошинский районный суд города Киева признал жителя Луганска виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Объяснение приговора суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатье мужчину из магазина забрали в ТЦК и признали "пригодным".

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