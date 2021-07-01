Хотел выпрыгнуть с 9 этажа из-за любви: в Черниговской области спасли 17-летнего самоубийцу (видео)

Хотел выпрыгнуть с 9 этажа из-за любви: в Черниговской области спасли 17-летнего самоубийцу (видео)

Юноша хотел покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

В среду, 30 чернвя, черниговские патрульные спасли 17-летнего юношу от суицида.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Черниговской области, правоохранители получили вызов о попытке самоубийства на улице Красносельского. На место прибыли патрульные, которые заметили, как на краю крыши девятиэтажки, свесив ноги вниз, сидел юноша.

Инспекторы немедленно поднялись к нему. Парень кричал, чтобы никто не подходил, иначе он прыгнет. Патрульные остановились и начали с ним разговаривать, пытались узнать, что случилось.

Юноша рассказал, что хочет покончить с собой из-за проблем в личной жизни.

Инспекторы разговаривали с парнем, пытаясь убедить его не делать непоправимых вещей. В конце концов полицейские сумели подобрать правильные и уместные слова, и уговорили юношу не делать роковой шаг.

Впоследствии 17-летнего парня патрульные передали работникам ювенальной превенции.

Напомним, в Луцке Волынской области из окна 9 этажа выпрыгнул мужчина. Спасли жизнь самоубийце футбольные фанаты, которые шли по улице.

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