Хотел подорвать охранника: полиция в Запорожье задержала мужчину, который ограбил супермаркет

В Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о том, что в помещении супермаркета неизвестный мужчина совершает хулиганские действия и угрожает охраннику магазина ножом и боеприпасом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Мужчина, находившийся в состоянии под хмельком, появился в супермаркете с ножом-топором в руках. Он подошел к охраннику, начал ругаться и угрожать ему физической силой. После замечаний он вытащил предмет, похожий на гранату, и угрожал взорвать ее.

Охранник пытался успокоить мужчину и вывести его на улицу. Через некоторое время мужчина вернулся обратно в магазин, взял бутылку с алкоголем и ушел.

Злоумышленником оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Правоохранители изъяли у него нож, топор, пиротехническую гранату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в хулиганстве и грабеже. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, на автодороге "Куликов-Великоселки" вблизи села Большое Колодно Львовского района 2 декабря в 17:25 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

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