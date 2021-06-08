Хотел взорвать отделение банка и должностных лиц Нацполиции: в Мариуполе террориста отправят на принудительное лечение

Мужчина пришел в отделение банка с ножом и коробкой.

В Мариуполе на принудительное лечение отправят мужчину, который в декабря 2020 года угрожал взорвать одно из отделений банка. Преступник зашел в помещение с ножом и коробкой, после чего потребовал, чтобы на место приехали должностные лица Национальной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Также читайте 17 заложников и один убитый террорист: основное о трех последних случаях захвата людей в Украине

Так, суд постановил отправить 31-летнего мужчину на принудительное лечение. Соответствующее решение судьи приняли по итогам судебно-психиатрической экспертизы.

"По ходатайству Левобережной окружной прокуратуры судом принято решение о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 31-летнего мужчины, который захватил заложников с целью побуждения должностного лица к совершению какого-либо действия, которые были сочетании с угрозой уничтожения людей", — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Мужчину будут лечить в закрытой психиатрической больнице с постоянным наблюдением.

Напомним, что Татьяна Пьянова из Харьковской области, которая убила собственную несовершеннолетнюю дочь, говорит, что скоро выйдет из психиатрической больницы и вернется домой.

В магазине подержанной одежды в Днепре мужчина "захватил" заложников

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку